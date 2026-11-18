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18.11.2026 06:31:28
Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) ein EPS von 1,81 ILS je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) mit einem Umsatz von insgesamt 5,92 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,29 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 51,84 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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