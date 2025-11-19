|
19.11.2025 06:31:28
Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) lud am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 ILS gegenüber 1,51 ILS im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 5,96 Milliarden ILS – das entspricht einem Abschlag von 51,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,21 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
