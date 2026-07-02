Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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02.07.2026 10:00:00
Bank Mergers Just Hit a 7-Year High. Here Are the Regional Banks Most Likely to Make a Deal.
Merger mania continues unabated among regional banks. Currently at its highest level in seven years, merger and acquisition (M&A) transaction volume among banks reached $15.1 billion in the first six months of this year.That's not even including several deals first announced in 2025 that have so far closed this year, including deals that overnight have significantly bulked up national presence for regional banks including PNC Financial Services (NYSE: PNC), Fifth Third (NYSE: FITB), Huntington Bancshares (NASDAQ: HBAN) and Pinnacle Financial Partners (NYSE: PNFP). As the trend continues, what are the top regional bank takeover targets? Let's dive in and find out.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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