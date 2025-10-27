Bank Millennium: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank Millennium gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 PLN je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,74 Milliarden PLN umgesetzt, gegenüber 2,66 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at