Bank Millennium präsentierte Quartalsergebnisse

Bank Millennium gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank Millennium ein EPS von 0,270 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,64 Milliarden PLN – das entspricht einem Minus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at