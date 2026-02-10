Bank Millennium stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank Millennium hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,29 PLN. Im letzten Jahr hatte Bank Millennium einen Gewinn von 0,140 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,74 Milliarden PLN ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,990 PLN beziffert. Im Vorjahr hatten 0,590 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,94 Milliarden PLN, während im Vorjahr 10,04 Milliarden PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at