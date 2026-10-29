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29.10.2026 06:31:29
Bank Millennium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bank Millennium hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,33 PLN gegenüber 0,280 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank Millennium in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,69 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 2,74 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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