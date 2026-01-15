Bank Muscat SAOG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank Muscat SAOG hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,01 OMR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 OMR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 256,4 Millionen OMR – das entspricht einem Zuwachs von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 225,0 Millionen OMR erwirtschaftet worden.

Mit einem EPS von 0,030 OMR lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Bank Muscat SAOG mit 0,030 OMR je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 34,04 Prozent auf 890,23 Millionen OMR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 587,19 Millionen OMR gelegen.

Redaktion finanzen.at