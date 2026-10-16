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16.10.2026 06:31:29
Bank Muscat SAOG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank Muscat SAOG hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 OMR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Muscat SAOG ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 OMR in den Büchern gestanden.
Bank Muscat SAOG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 221,1 Millionen OMR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,8 Millionen OMR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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