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16.07.2026 06:31:29
Bank Muscat SAOG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bank Muscat SAOG lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 OMR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Muscat SAOG ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 OMR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank Muscat SAOG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 191,1 Millionen OMR. Im Vorjahresviertel waren 229,1 Millionen OMR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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