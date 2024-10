Bank Muscat SAOG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bank Muscat SAOG ließ sich am 15.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank Muscat SAOG die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 OMR. Im Vorjahresviertel waren 0,010 OMR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 206,2 Millionen OMR umgesetzt, gegenüber 204,0 Millionen OMR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at