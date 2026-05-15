Bank Ochrony Srodowiska präsentierte Quartalsergebnisse

Bank Ochrony Srodowiska stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 215,0 Millionen PLN, gegenüber 438,2 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at