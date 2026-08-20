Bank Ochrony Srodowiska verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank Ochrony Srodowiska stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,72 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,730 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 440,5 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 486,6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at