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24.11.2026 06:31:29
Bank of Africa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Bank of Africa ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Africa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Africa ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,80 Prozent auf 712,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 740,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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