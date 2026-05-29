Bank of Africa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of Africa präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 741,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Africa 703,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at