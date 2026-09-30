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30.09.2026 06:31:29
Bank of Africa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bank of Africa hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 890,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 823,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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