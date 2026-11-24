Bank of Africa hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 712,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 740,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at