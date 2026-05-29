Bank of Africa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Africa hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Africa 0,140 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 741,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 703,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at