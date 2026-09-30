Bank of Africa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Africa hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Africa 0,220 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,17 Prozent auf 890,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 823,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at