Bank of Africa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Africa hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Africa 0,120 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Bank of Africa im vergangenen Quartal 740,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Africa 668,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at