|
26.11.2025 06:31:28
Bank of Africa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bank of Africa hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Africa 0,120 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Bank of Africa im vergangenen Quartal 740,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Africa 668,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!