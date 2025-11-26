|
Bank of Africa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bank of Africa hat sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Africa 0,120 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 740,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 668,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
