Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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17.10.2026 20:08:01

Bank of America: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 14, 2026, Bank of America (NYSE:BAC) announced adjusted net income of $8.1 billion. A $1.2 billion regulatory settlement charge reduced reported net income to $6.9 billion. Rising loan yields continue driving core earnings higher. Three things management said stand out.

Net interest income, or NII -- the difference between what a bank earns on loans and pays on deposits -- is accelerating as fixed-rate assets reprice into higher yields. Management raised its guidance above original targets.

A $1.2 billion non-tax-deductible regulatory settlement charge for failure to adhere to anti-money laundering compliance lowered reported earnings. Management already built the ongoing technology and staffing costs directly into its standard operating expense base.

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Aktien in diesem Artikel

Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 20 910,00 0,58% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp. 45,63 -0,94% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,54 -0,41% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,62 -0,30% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,01 -0,52% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,20 -0,21% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 170,53 -0,62% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,36 0,00% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-

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