Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
17.10.2026 20:08:01
Bank of America: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 14, 2026, Bank of America (NYSE:BAC) announced adjusted net income of $8.1 billion. A $1.2 billion regulatory settlement charge reduced reported net income to $6.9 billion. Rising loan yields continue driving core earnings higher. Three things management said stand out.
Net interest income, or NII -- the difference between what a bank earns on loans and pays on deposits -- is accelerating as fixed-rate assets reprice into higher yields. Management raised its guidance above original targets.
A $1.2 billion non-tax-deductible regulatory settlement charge for failure to adhere to anti-money laundering compliance lowered reported earnings. Management already built the ongoing technology and staffing costs directly into its standard operating expense base.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of America Corp.
|
14.10.26
|Bank of America-Aktie tiefer: Hohe Strafzahlung schmälert das Ergebnis (dpa-AFX)
|
14.10.26
|ROUNDUP 2: Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|MÄRKTE USA/Inflationsdaten sorgen für Stimmungsdämpfer - BoA sehr schwach (Dow Jones)
|
14.10.26
|ROUNDUP: Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|BofA profits drop 17% after $1.2bn money laundering fine (Financial Times)
Analysen zu Bank of America Corp.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.