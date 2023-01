Bank of America-Aktie legt letztlich zu: Bank of America verdient im Schlussquartal mehr

Unterm Strich verdiente das zweitgrößte US-Geldhaus im Schlussquartal nach eigenen Angaben vom Freitag 7,1 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd Euro) - rund zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erträge stiegen um elf Prozent auf 24,5 Milliarden Dollar.

Der Bank of America kam der rege Betrieb an den Finanzmärkten zugute. Dort ließen aufgrund von Inflations- und Rezessionsängsten viele Anleger ihre Portfolios umschichten, was das Handelsgeschäft mit Wertpapieren beflügelte. Außerdem profitierte das Geldhaus aufgrund der strafferen US- Geldpolitik von stark gestiegenen Zinsen, die es bei der Kreditvergabe einstreicht.

Im NYSE-Handel gewann die Bank of America-Aktie letztlich 2,20 Prozent auf 35,23 US-Dollar.

CHARLOTTE (dpa-AFX)