Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|Zinseinnahmen
|
15.04.2026 21:11:00
Bank of America-Aktie steigt: Gewinn steigt deutlich - Zinsüberschuss über Erwartungen
Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr.
Bankchef Brian Moynihan sprach von einem "starken Start" ins Jahr 2026 und versicherte, die sich entwickelnden Risiken weiterhin aufmerksam zu beobachten. "Wir verzeichneten jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschließlich solider Konsumausgaben und einer stabilen Vermögensqualität", sagte der Manager laut Mitteilung. Dies deute auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hin.
Die Bank of America-Aktie steigt im NYSE-Handel zeitweise um 1,98 Prozent auf 54,41 US-Dollar.
/lew/mne/nas
CHARLOTTE (dpa-AFX)
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