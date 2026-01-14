Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
14.01.2026 13:07:54
Bank Of America Corporation Q4 Sales Increase
(RTTNews) - Bank of America Corporation (BAC) announced a profit for fourth quarter of $7.319 billion
The company's earnings came in at $7.319 billion, or $0.98 per share. This compares with $7.738 billion, or $0.83 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $28.367 billion from $26.475 billion last year.
Bank of America Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.319 Bln. vs. $7.738 Bln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.83 last year. -Revenue: $28.367 Bln vs. $26.475 Bln last year.
