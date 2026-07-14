Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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14.07.2026 12:51:11

Bank Of America Corporation Reveals Rise In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Bank of America Corporation (BAC) reported a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $8.748 billion, or $1.21 per share. This compares with $6.879 billion, or $0.90 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 15.0% to $31.558 billion from $27.443 billion last year.

Bank of America Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.748 Bln. vs. $6.879 Bln. last year. -EPS: $1.21 vs. $0.90 last year. -Revenue: $31.558 Bln vs. $27.443 Bln last year.

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