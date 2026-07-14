Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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14.07.2026 15:29:11
Bank of America ernennt neuen Schweiz-Chef
Bei der Bank of America kommt es zu einem Wechsel an der Schweizer Spitze. Der bisherige Länderchef wechselt nach Asien. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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