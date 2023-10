Bank of America gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of America präsentierte am 17.10.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,900 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of America 25,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,827 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 25,13 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at