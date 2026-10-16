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16.10.2026 06:31:29
Bank of America gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bank of America hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Bank of America im vergangenen Quartal 66,87 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of America 67,56 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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