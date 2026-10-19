Bank of America Has Cut Its Share Count by Nearly a Third in 10 Years. $10,000 Invested Then Is Worth About $40,000 Now.

With $3.4 trillion in total assets, Bank of America (NYSE: BAC) is the second-largest financial services institution in the U.S. That scale, paired with strong industry positions in various end markets, partly explains why the business has been consistently profitable. Over the last 10 years, Bank of America has posted an average quarterly net margin of 20.5%. This helps fund its capital allocation policy.

That includes returning money to investors in the form of buybacks. This bank stock has reduced its outstanding share count by nearly a third in the past decade. If you invested $10,000 in Bank of America back then, you'd have about $40,000 today.

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