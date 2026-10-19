Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
20.10.2026 00:00:00
Bank of America Has Cut Its Share Count by Nearly a Third in 10 Years. $10,000 Invested Then Is Worth About $40,000 Now.
With $3.4 trillion in total assets, Bank of America (NYSE: BAC) is the second-largest financial services institution in the U.S. That scale, paired with strong industry positions in various end markets, partly explains why the business has been consistently profitable. Over the last 10 years, Bank of America has posted an average quarterly net margin of 20.5%. This helps fund its capital allocation policy.
That includes returning money to investors in the form of buybacks. This bank stock has reduced its outstanding share count by nearly a third in the past decade. If you invested $10,000 in Bank of America back then, you'd have about $40,000 today.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of America Corp.
|
14.10.26
|Bank of America-Aktie tiefer: Hohe Strafzahlung schmälert das Ergebnis (dpa-AFX)
|
14.10.26
|ROUNDUP 2: Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|MÄRKTE USA/Inflationsdaten sorgen für Stimmungsdämpfer - BoA sehr schwach (Dow Jones)
|
14.10.26
|ROUNDUP: Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.10.26
|BofA profits drop 17% after $1.2bn money laundering fine (Financial Times)
Analysen zu Bank of America Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.