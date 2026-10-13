Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
13.10.2026 23:00:43
Bank of America Hit with $1.2 Billion Treasury Penalties on Eve of Earnings
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Aktien in diesem Artikel
|Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|21 760,00
|-0,78%
|Bank of America Corp.
|46,03
|-4,62%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
|19,72
|-0,40%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
|19,71
|-0,41%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
|18,07
|-0,16%
|Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
|18,22
|-0,92%
|Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
|1 164,00
|-2,10%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
|18,45
|-0,24%
|Eve Holding Inc Registered Shs
|1,43
|-7,74%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|893,00
|-1,22%
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