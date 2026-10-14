Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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14.10.2026 04:05:32
Bank of America hit with $1.2bn fine for money laundering failings
The bank inadequately flagged transactions linked to potential Chinese money laundering networks, the Treasury said.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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