Bank of America legte Quartalsergebnis vor

Bank of America hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem Umsatz von 245,39 Milliarden BRL, gegenüber 267,29 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,20 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at