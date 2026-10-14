Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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14.10.2026 09:30:03
Bank of America muss Milliarden-Busse zahlen
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Die US-Behörden ahnden Verstösse gegen Geldwäschereivorschriften und Sanktionen bei der Bank of America. Das Institut soll ihre Kontrollpflichten vernachlässigt und sich bei der Überwachung verdächtiger Kundenaktivitäten zu stark auf externe Hinweise verlassen haben.
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