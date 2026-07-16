Bank of America öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of America präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of America 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,14 Prozent auf 49,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of America 49,96 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at