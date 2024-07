Bank of America präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of America hat am 16.07.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,880 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 48,53 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,92 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at