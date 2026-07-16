Bank of America präsentierte Quartalsergebnisse

Bank of America veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 426,20 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 255,59 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of America 69 591,02 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57 392,60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at