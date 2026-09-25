Bank of America Says Stocks Are Overdue for a Pullback. These 2 Financial Stocks Are Built for One.

Bank of America (NYSE: BAC) recently warned that Wall Street is due for a pullback. It isn't the only financial giant to point out the risks investors are facing. Perhaps the most eloquent warning came from JPMorgan Chase (NYSE: JPM) CEO Jamie Dimon, who framed the risks as tectonic plates shifting below the surface. When tectonic plates violently collide, you get earthquakes.

If you want to stay invested, now is the time to focus on companies that are built to last. Companies with resilient business models that will carry them through a market pullback, even if that pullback is a deep bear market. Realty Income (NYSE: O) is a good option for dividend investors, while Visa (NYSE: V) is a solid choice for growth investors. Here's why.

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