Bank of America Aktie

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WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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25.09.2026 23:15:00

Bank of America Says Stocks Are Overdue for a Pullback. These 2 Financial Stocks Are Built for One.

Bank of America (NYSE: BAC) recently warned that Wall Street is due for a pullback. It isn't the only financial giant to point out the risks investors are facing. Perhaps the most eloquent warning came from JPMorgan Chase (NYSE: JPM) CEO Jamie Dimon, who framed the risks as tectonic plates shifting below the surface. When tectonic plates violently collide, you get earthquakes.

If you want to stay invested, now is the time to focus on companies that are built to last. Companies with resilient business models that will carry them through a market pullback, even if that pullback is a deep bear market. Realty Income (NYSE: O) is a good option for dividend investors, while Visa (NYSE: V) is a solid choice for growth investors. Here's why.

Image source: Getty Images.

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Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,79 1,02% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 236,55 0,53% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,82 0,56% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,54 -0,16% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 22 710,00 0,93% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,59 0,65% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,64 0,00% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp. 49,61 0,58% Bank of America Corp.

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