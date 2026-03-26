Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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26.03.2026 07:08:00

Bank of America Says the Tech Sell-Off Doesn't Make Any Sense. Here's Why I Agree.

Roughly three months into 2026, the technology sector has endured a sharp sell-off. In particular, artificial intelligence (AI) stocks have been the biggest casualties -- shedding hundreds of billions in market capitalization in recent weeks.Investor anxiety is anchored on two core ideas: exploding infrastructure costs and fears that AI may render traditional software business models obsolete.Analysts from Bank of America have taken a contrarian stance against the bearish sentiment plaguing tech stocks. Let's analyze the details surrounding the AI landscape right now and explore why smart investors may find this drawdown a lucrative opportunity to buy the dip.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.04.24 Bank of America Outperform RBC Capital Markets
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Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 17 700,00 1,55% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,94 -1,20% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,38 -1,27% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 19,03 -0,52% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 191,99 -0,67% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,54 -1,01% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 19,25 0,42% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp. 41,88 -0,64% Bank of America Corp.

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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