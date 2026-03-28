Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
28.03.2026 05:39:22
Bank of America settles Epstein case for $72.5 million
A lawsuit claimed the bank ignored red flags tied to convicted pedophile Jeffrey Epstein's sex trafficking operations. The bank denied wrongdoing but agreed to settle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!