EURO STOXX 50
|
5 985,23
|
-26,06
|
-0,43 %
|Konjunkturimpulse treiben
|
13.02.2026 13:41:00
Bank of America sieht Aufholpotenzial am deutschen Aktienmarkt
Mit Blick auf den Aktienmarkt empfahl Raedler, deutsche Werte nun in den Portfolios überzugewichten ("Overweight"). Sie seien dem europäischen Gesamtmarkt seit Mai vergangenen Jahres hinterhergehinkt. Wäge man die Chancen durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung gegen die globalen Wirtschaftsrisiken ab, ergebe sich ein Chancen-Übergewicht, so Raedler.
Seit Ende April 2025 hat der deutsche Leitindex Dax rund 10 Prozent gewonnen, der MDax mit der mittelgroßen Unternehmen nur etwa 8 Prozent. Der EuroStoxx 50, Auswahlindex der Eurozone, erzielte derweil einen Zuwachs von fast 16 Prozent.
Basierend auf den Wirtschaftsprognosen der Bank of America-Volkswirte rechnet Raedler in den kommenden Monaten nun mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung des deutschen Aktienmarktes relativ zum europäischen, für den er in Summe durchaus Risiken sieht.
Überzeugt ist der Marktstratege dabei von Nebenwerten, denen er Aktien großer Konzerne tendenziell den Vorzug gibt.
