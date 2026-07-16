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16.07.2026 06:31:29
Bank of America: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bank of America präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 249,60 Milliarden BRL – eine Minderung von 11,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 283,17 Milliarden BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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