Bank of America: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of America hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 49,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at