Bank of America stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of America hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Bank of America hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 252,91 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,35 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 062,83 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 1 055,90 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at