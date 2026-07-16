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16.07.2026 06:31:29
Bank of America stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bank of America hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,23 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Bank of America mit einem Umsatz von insgesamt 68,38 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,19 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,17 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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