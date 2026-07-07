Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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07.07.2026 19:28:01
Bank of America Stock Just Hit a Record High. Here's What It Means Ahead of Earnings
Bank of America (NYSE:BAC), the second-largest bank in the U.S. by assets, hit a new all-time high today, with the stock topping $60 per share.Many large bank stocks have had a good year thus far, particularly the investment banks, which have benefited from some massive artificial intelligence initial public offerings.However, some of the money-center banks, such as Bank of America, have not performed as well. The stock is up about 7.5%, trailing the broader market S&P 500 Index and the Nasdaq Bank Index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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