Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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07.07.2026 19:28:01

Bank of America Stock Just Hit a Record High. Here's What It Means Ahead of Earnings

Bank of America (NYSE:BAC), the second-largest bank in the U.S. by assets, hit a new all-time high today, with the stock topping $60 per share.Many large bank stocks have had a good year thus far, particularly the investment banks, which have benefited from some massive artificial intelligence initial public offerings.However, some of the money-center banks, such as Bank of America, have not performed as well. The stock is up about 7.5%, trailing the broader market S&P 500 Index and the Nasdaq Bank Index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 252,25 -0,86% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,79 -0,11% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,26 -0,16% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,92 -1,37% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,60 -0,75% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,74 0,11% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 23 550,00 0,43% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp. 51,16 -2,40% Bank of America Corp.
Hit Co.,Ltd. Registered Shs 1 039,00 -2,17% Hit Co.,Ltd. Registered Shs

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