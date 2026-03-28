Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT112851

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28.03.2026 02:13:37

Bank of America to Pay $72.5 Million to Settle Lawsuit by Epstein Victims

The suit claimed the bank had overlooked signs that Mr. Epstein’s accounts were being used to further his abuse of young women.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 17 460,00 -1,36% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,32 -0,31% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,95 -0,42% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 19,01 -1,25% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,87 -0,37% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,49 -0,26% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 188,30 -0,31% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)

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