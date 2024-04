Bank of America verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of America lud am 16.04.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Das EPS belief sich auf 0,830 USD gegenüber 0,940 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,17 Prozent auf 25,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of America 26,39 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,761 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 25,49 Milliarden USD gerechnet.

