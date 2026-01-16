|
Bank of America verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bank of America äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Bank of America hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,67 Prozent auf 65,36 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 67,16 Milliarden CAD gelegen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,40 CAD erwirtschaftet worden.
Bank of America hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 266,97 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 268,33 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
