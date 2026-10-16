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16.10.2026 06:31:29
Bank of America verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bank of America hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 341,21 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of America 352,06 ARS je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Bank of America mit einem Umsatz von insgesamt 71 640,90 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65 171,97 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 9,93 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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